РИАМО - 24 янв. На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России в Одинцовском округе 29 января пройдет «Парад Победы на льду», начало — в 18:00, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие смогут увидеть все гости Главного катка Подмосковья и Музейно-храмового комплекса. Специальную программу подготовил духовой оркестр правительства республики Тыва имени Тимура Дулуша. Мероприятие пройдет в рамках Международного фестиваля Валерия Халилова «Музыка на льду» и «Парад Победы на льду».

На фестивале прозвучат такие произведения, как «Священная война» А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, «Прощание славянки» В. Агапкина, «Марш Тыва» В. Халилова, тувинские и русские народные песни.

Солистка — народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол. В программе также примет участие Детский ледовый театр «АМАС». Вход на мероприятие свободный.

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