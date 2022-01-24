РИАМО - 24 янв. Совместный семинар правительства Московской области и МГИМО состоялся в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», его посвятили туристическому потенциалу Московской области и Центральной России, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Культурной составляющей семинара стало посещение главного мероприятия губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» - выставки музея «Новый Иерусалим» «Азбука шедевра».

На повестку дня были вынесены вопросы развития и продвижения туризма в регионах. Участники подробно познакомились с опытом Подмосковья в сфере туризма, обсудили вопросы подготовки кадров и повышения привлекательности образования в сфере туризма.

Во время семинара была представлена программа «Приоритет 2030», в ходе которой было отмечено, что университеты имеют достаточную базу для того, чтобы способствовать развитию туристского потенциала Московской области и России в целом.