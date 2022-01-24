РИАМО - 24 янв. За 5 лет финансирование подмосковных театров по федеральному проекту достигло почти 500 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

С 2017 по 2021 годы в проектах «Театры малых городов» и «Театр детям», входящих в федеральный проект «Культура малой Родины», приняли участие 16 муниципальных театров из 13 городских округов Московской области и 3 государственных театра.

Областное правительство и Минкультуры РФ подписали соглашения на 2022 год о реализации федерального проекта «Культура малой Родины», в который входят проекты «Театры малых городов» и «Театр детям».

В этом году областные театры планируют премьерные постановки для детской и взрослой аудитории, а также закупку оборудования для укрепления материально-технической базы театров.

Так, на федеральный проект «Театры малых городов» в 2022 году выделено 37,7 млн руб., из них: средства федерального бюджета – 16,4 млн рублей, средства бюджета Московской области – 12,9 млн рублей, средства муниципальных бюджетов – 8,4 млн рублей. В проекте участвуют 14 муниципальных театров из 11 городских округов и один государственный.

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