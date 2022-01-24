РИАМО - 24 янв. Жители Московской области сдали 20 тыс. елок на переработку за десять дней акции «Подари вторую жизнь своей елке!», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» с 15 января проходит экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!». Ее цель — увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних елей, бывших в употреблении.

«Наша задача, помимо заботы об экологии, создать комфортные условия для жителей, избежать захламления крупногабаритными отходами контейнерных площадок многоквартирных домов, поддержать на них порядок», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ели напрямую отправляются на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей.

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