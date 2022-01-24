РИАМО - 24 янв. Жители Московской области сдали 20 тыс. елок на переработку за десять дней акции «Подари вторую жизнь своей елке!», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» с 15 января проходит экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!». Ее цель — увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних елей, бывших в употреблении.
Ели напрямую отправляются на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей.
Роботы‑сортировщики начали работу на комплексе по переработке отходов в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии