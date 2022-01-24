РИАМО - 24 янв. В 2022 году в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В связи с этим правительством РФ ранее был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этой даты.

Так, Банку России было рекомендовано выпустить в 2022 году памятные монеты, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I. Кроме того, на этот год запланированы выпуск и гашение государственных знаков почтовой оплаты, посвященных знаменательной дате.

В этом году в Москве планируют провести Международную научную конференцию «Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России». Кроме того, будут проведены научные чтения отделения историко-филологических наук Российской академии наук «Петр I и его место в истории и культуре России». Будут проведены и другие научные конференции и мероприятия.

Планируется также издать каталог «Памятники культуры петровского времени в собрании Эрмитажа», издать юбилейную историко-культурную энциклопедию «Петровские памятники России».

В честь 350-летия со дня рождения Петра I также планируется организовать различные выставки, такие как межмузейная выставка в честь Петра I и его эпохи в «Манеже» в Санкт-Петербурге, выставка «Санкт-Петербург – между Западом и Востоком (национальные проекты от Петра I до наших дней)», выставка «Петровская Россия на Александринской сцене», «Море и флот», «Инновации Петра I в архитектуре и градостроительстве» и другие экспозиции, в том числе передвижные.

На 2022 год запланированы организация и проведение тематических уроков, классных часов, интерактивных занятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, проведение серии исторических тематических тестов, разработка интерактивной образовательной программы «Эпоха Петра I на карте России», проведение мероприятий в формате «День единых действий», организация Всероссийского конкурса студенческих творческих работ «Наследники» и т. д.

В столице планируется организовать Международный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», посвященный эпохе Петра I, провести исторический праздник в Коломенском «День Петра Великого».

В честь Петра I также планируется поставить спектакли, организовать различные мероприятия за рубежом.

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