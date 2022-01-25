РИАМО - 25 янв. Территории возле 11 станций Большой кольцевой линии столичной подземки дополнительно благоустроят в 2022 году, около них появятся новые тропы, расширенные тротуары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о таких станциях, как «Мичуринский проспект», «Воронцовская», «Кунцевская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Давыдково», «Новаторская», «Электрозаводская».

По словам Бирюкова, первый этап благоустройства там уже прошел.

«На первом этапе проектов были реализованы мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций, на втором этапе в зону благоустройства включили дополнительные территории», — сказал заммэра.

Он пояснил, что на этих территориях запланировано создание новых удобных маршрутов к метро, а тротуары расширят в связи с увеличением пассажиропотока.

Бирюков также подчеркнул, что у метро поставят новые остановки, оснащенные разъемами для зарядок, а для водителей организуют парковки.

«Хорошее освещение - необходимое условие городского комфорта и безопасности. На прилегающих к новым станциям территориях установим энергоэффективные фонари и уличные торшеры», - сказал заместитель мэра.

Еще там установят лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов, а на улицах обустроят газон, высадят кусты и деревья.​