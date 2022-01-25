РИАМО – 25 янв. В Подмосковье и столице во вторник в честь Дня студента проведут разнообразные праздничные мероприятия. Акции и события будут организованы на катках, в парках региона, а также онлайн.

Так, в Подмосковье проведут праздничные программы, тематические мероприятия, организуют бесплатные катания на катках, дискотеки. В Серпухове пройдет ежегодный бал для студентов. В Орехово-Зуеве, в парке 30-летия Победы состоятся огненное шоу и дискотека на льду.

В Чехове развлекательные программы для студентов проведут в домах культуры, а в Дмитрове организуют развлекательные программы с дискотекой, вечер отдыха. На центральном катке в Домодедове проведут дискотеку на льду. Праздничная программа в честь Дня студента будет организована и на катке в Центральном парке Долгопрудного.

В Москве посетить катки бесплатно смогут не только студенты, но и Татьяны – в честь Татьяниного дня. Бесплатно покататься можно будет в Парке Горького, Таганском парке, саду «Эрмитаж», Измайловском парке и в других. Бесплатные билеты посетителям катков нужно будет оформить заранее.

Студенты и Татьяны также смогут бесплатно посетить музеи и другие площадки на ВДНХ. Для них подготовили специальные экскурсии и мастер-классы. Так, в центре «Космонавтика и авиация» проведут тур «Молодой космос». В павильоне «Умный город» организуют серию бесплатных мастер-классов.

Ряд мероприятий будет организован онлайн. В группе «Молодежь Москвы» во «ВКонтакте» с 24 января проводятся онлайн-мероприятия, посвященные празднику. В сам День студента будут проведены лекторий «С чего начать?» и праздничный концерт.

День российского студенчества — памятная дата, связанная с учреждением Московского университета в 1755 году. Праздник отмечается 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день.​