РИАМО – 25 янв. В России 25 января, помимо Татьяниного дня и Дня студента, также отмечается День штурмана Военно-морского флота.

Татьянин день

Это день связан с почитанием мученицы Татианы. До Революции ее день памяти приходился на 12 января, но после перехода на Григорианский календарь дата сдвинулась на 25 января.

Татиана жила в Риме во II-III веках. Она посвятила себя богу, помогала нуждающимся и малоимущим. Во время гонений на христиан ее схватили. Татиану заставляли отречься от веры, но она отказалась, и ее пытали. По преданию, следы истязаний исчезали с ее тела чудесным образом. В итоге мученице отрубили голову.

Святую Татиану почитают не только православные, но и католики. В Католической церкви день ее памяти приходится на 12 января.

В России Татьянин день не был особо заметным праздником до 1755 года, когда в этот день был подписан указ «об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий». Куратором университета стал государственный деятель Иван Шувалов, а указ подписали как раз в день именин его матери – Татьяны Ростиславской.

День студента

День студента начали отмечать в день подписания указа об основании Московского университета (сейчас – МГУ), в Татьянин день. Храм университета был освящен также во имя Татианы, поэтому святая мученица считается покровительницей студентов и педагогов.

В XIX веке День студента отмечали с большим размахом. После Революции праздник был переименован в День пролетарского студенчества, но существовал праздник недолго. День студента был возрожден в 2005 году и получил официальное название День российского студенчества.

В День студента по всей России проходят различные мероприятия, для студентов и Татьян организуют акции.

День штурмана Военно-морского флота России

25 января также отмечается День штурмана Военно-морского флота России. Этот праздник был учрежден приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России от 15 июля 1996 г.

Дата 25 января для отмечания этого праздника была выбрана, потому что в этот день в 1701 году Петр I издал указ, в котором говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Для этого в Москве была создана «Школа математических и навигацких наук».

Без работы штурмана нельзя представить успешное проведение военно-морских учений разного масштаба. Штурманы делают большой вклад в развитие российского флота.