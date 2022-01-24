РИАМО - 24 янв. Химкинский суд остановил работу из-за коронавируса, инфекцией заразились многие сотрудники, сообщает РИА Новости.

С начала пандемии Covid-19 это первый случай, когда суд целиком приостанавливает работу.

Прежде из-за заболеваемости ограничивали допуск посетителей, ограничивали число представителей или рассматривали лишь неотложные дела.

За минувшие сутки в Химках выявили 16 случаев заражения. В Московской области за этот период выявили 5980 случаев коронавируса.

C начала пандемии в регионе было выявлено 699 014 случаев заболевания, умерли 13 078 Covid-пациентов, выздоровели и выписались 616 966 человек.

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