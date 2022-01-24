РИАМО - 24 янв. Комитет по конкурентной политике Подмосковья напомнил заказчикам региона об обязательном указании кодов ОКС и УИН при планировании своих закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Код ОКС (ОНИ) – это уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества. Заказчики должны знать и помнить о том, что в документах, которые формируются на всех этапах бюджетного процесса, следует использовать код этих объектов, финансовое обеспечение строительства или приобретения которых проводится за счет средств бюджета РФ.

Каждый код уникален для своего объекта, и его указание необходимо для финансового контроля на федеральном уровне.

Код ОКС (ОНИ) указывается только тогда, когда одновременно выполнены 2 условия. Первое – предметом закупки выступает приобретение объектов недвижимости, подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция, капремонт, снос ОКС, контракт жизненного цикла с проектированием, строительством, реконструкцией, капремонтом ОКС, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Второе – закупка идет по субсидии из бюджета страны.

Государственные и муниципальные заказчики Подмосковья размещают информацию о своих закупках в ГИС Московской области «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» – ЕАСУЗ.

«Заказчики могут получить и проверить информацию о необходимости указания кода ОКС (ОНИ) у финансистов центральных исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления. Важно помнить, что код ОКС (ОНИ) должен начинаться с цифры и состоять из 18 разрядов», - отметила директор ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» Виктория Зотова.

Она пояснила, что указанный код будет проходить проверку финансового контроля в ЕИС и контролироваться в платежах казначейством России.

Код ОКС (ОНИ) не следует путать с УИН - уникальным идентификационным номером. Он кодирует потребность в выполнении работ, оказании услуг, поставке товара в госпрограмме Московской области и формируется в ГИС Московской области «Региональный электронный бюджет».

«Цель кода УИН – контроль закупок на территории Московской области в рамках исполнения государственных программ. УИН и блок потребностей отражается в ЕАСУЗ только после доведения лимитов в разрезе УИН и утверждения дорожных карт в ГАСУ. Без наличия в закупке УИН автозаполнение дорожных карт в ГАСУ станет невозможным», - добавила Зотова.

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