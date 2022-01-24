РИАМО - 24 янв. Сегодня экс-советник президента США Рональда Рейгана по делам СССР Сюзанна Масси получила паспорт России, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Сегодня действительно в жизни Сюзанн Масси большой день, потому что сегодня помощник президента российской федерации Юрий Ушаков вручил Сюзанн Масси паспорт <…> российской гражданки», - рассказал Швыдков.

Для Сюзанн Масси это уже третий паспорт, первые она получила в Нью-Йорке, а второй в Швейцарии.

«Вот почему нужно было приезжать, единственная возможность – это паспорт. Конечно нужно сказать, что я очень люблю вас, это не секрет <…> я чувствовала себя дома здесь. Просто тут пахло воздухом, когда я приехала первый раз и сказала «I like it». Ничего не изменилось», - рассказала экс-советник президента США Рональда Рейгана по делам СССР Сюзанна Масси.

Она добавила, что прописка в новом паспорте будет в Санкт-Петербурге.​