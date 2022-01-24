РИАМО - 24 янв. Сегодня экс-советник президента США Рональда Рейгана по делам СССР Сюзанна Масси получила паспорт России, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Для Сюзанн Масси это уже третий паспорт, первые она получила в Нью-Йорке, а второй в Швейцарии.
«Вот почему нужно было приезжать, единственная возможность – это паспорт. Конечно нужно сказать, что я очень люблю вас, это не секрет <…> я чувствовала себя дома здесь. Просто тут пахло воздухом, когда я приехала первый раз и сказала «I like it». Ничего не изменилось», - рассказала экс-советник президента США Рональда Рейгана по делам СССР Сюзанна Масси.
Она добавила, что прописка в новом паспорте будет в Санкт-Петербурге.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии