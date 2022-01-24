РИАМО - 24 янв. В 2022 году в Московской области будет благоустроено свыше 40 общественных территорий, работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что в этом году планируется создание комфортной среды в городах Подмосковья.

«Создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов», — сказал Хайкин.

К примеру, в Ногинске обновят фонтанную площадь, несколько улиц, среди которых улицы Соборная и Рогожская.

Пройдут работы и в Волоколамске — там займутся обновлением городского Парка Победы, улиц М. Горького и Безымянной.

Помимо этого, в регионе собираются реализовать крупные проекты, победившие в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о набережной реки Нары в Серпухове, участке набережной Оки в Кашире и других.