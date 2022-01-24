РИАМО - 24 янв. У тех, кто заразился омикрон-штаммом коронавируса, наблюдаются вполне определенные симптомы, среди них насморк, утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, головная боль и сухой, несильный кашель, сообщает «МИР 24».

Иногда кашля нет, однако пациенты продолжают чихать. Еще специалисты отмечают ломоту в теле. Это специфическая боль в мышцах по всему телу, которая может сохраняться вплоть до полного выздоровления.

Штамм коронавируса омикрон стремительно распространяется по всему миру, а показатели заболеваемости вызывают беспокойство.

За минувшие сутки в России скончались 655 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии умерли 326 112 человек с Covid-19.

В России вакцинация от коронавируса бесплатна. Для того чтобы сделать прививку, нужно предоставить лишь паспорт и полис ОМС.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>