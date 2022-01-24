РИАМО - 24 янв. Детский сад на 330 мест на улице Октябрьской в Лосино-Петровском готовится к открытию, оно запланировано на февраль, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Объекту было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Общая площадь трехэтажного здания детского сада составляет более 7,1 тыс. кв. м. В нем есть просторные игровые и спальни, залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты и т.д.

На территории детского сада установлены игровые площадки с теневыми навесами, спортплощадка, а также проведено комплексное озеленение.

Детский сад построен в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.