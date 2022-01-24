РИАМО - 24 янв. Эксперты из образовательного сервиса по поиску репетиторов GoStudent узнали, у каких детей больше всего времени на онлайн-обучение, сообщает Газета.ru.

Исследователи рассказали, что 9 из 10 детей в течение последнего года учебы занимались дистанционно. При этом указывается, что в большинстве это дети из семей, где родители работают (48%).

Также выяснилось, что ребята из семей с высоким уровнем дохода (49%) имеют больше возможностей для онлайн-обучения, чем дети из семей с низким и средним уровнем дохода (45%).

Также 80% детей признались в том, что испытывали трудности в обучении во время пандемии Covid-19.