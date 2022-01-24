РИАМО - 24 янв. По «Пушкинской карте» с 1 февраля в Московской области молодые люди могут сходить на 20 лучших российских художественных фильмов, которые сняли до 1991 года, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Также в список вошли российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры страны, Фонда кино и региональных министерств.

По карте можно будет приобрести билеты на «Купе номер 6» (16+), «Бумеранг» (16+), «Летчик» (12+), «Море волнуется раз» (16+), «Мой папа не подарок» (6+), «Последний богатырь. Посланник тьмы» (6+), «Три богатыря и конь на троне» (6+), «Чемпион мира» (6+), «Портрет незнакомца» (16+), «Звездный разум» (12+), «Тайна» (6+), «Мария. Спасти Москву» (12+), «Маленький воин» (6+).

Еще по «Пушкинской карте» можно будет посмотреть «Другое имя» (16+), «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+), «Однажды в пустыне» (16+), «Папы» (6+), «Своя война» (12+), «Оторви и выбрось» (16+), «Капитан Волконогов бежал» (18+), «Подельники» (18+), «Бука. Мое любимое чудище» (6+).

В регионе молодые люди с 14 до 22 лет оформили свыше 150 тыс. «Пушкинских карт». По ним уже купили более 13 тыс. билетов, из которых 11,2 тыс. – в театры, более 1 тыс. – в музеи.

В Подмосковье в программе принимают 74 учреждения культуры. На сегодняшний день для купить по «Пушкинской карте» можно билеты на более чем 900 мероприятий.

Подмосковная молодежь приобрела свыше 13 тыс билетов по «Пушкинской карте»>>