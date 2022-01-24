РИАМО - 24 янв. В 2022 году в Подмосковье запланировано построить 33 школы и 27 детсадов. Регион выделил на возведение объектов более 8,5 млрд рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Подмосковная программа по строительству и капремонту учебных заведений идет активными темпами. За 5 лет в регионе было возведено 117 школ и 116 детсадов, капитально отремонтировано 107 школ и 145 детсадов.

«Строительство и капремонт учебных заведений ведётся с учетом наказов наших жителей. Ежегодно мы увеличиваем финансирование программы, в 2022 году региональный парламент также заложил в бюджете средства, которые позволят выполнить все намеченные задачи», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно планам на 2022 год, в Подмосковье построят 33 школы и 27 детских садов. Капремонт проведут в 65 школах и 19 детских садах.

Всего же на программу по строительству социальных объектов в бюджете Московской области на 2022 год выделено 50,3 млрд рублей. На проектирование и строительство детских садов - 4,2 млрд рублей, на строительство школ – 4,3 млрд рублей.

Расходы регионального бюджета на капремонт учреждений образования в 2022 году составят 9,8 млрд рублей.