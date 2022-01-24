РИАМО (БАЛАШИХА)- 24 янв. Женщины с именем Татьяна и студенты смогут бесплатно посетить каток на стадионе «Орион» в подмосковной Балашихе 25 января в День российского студенчества, сообщается на странице спортивного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Празднично-развлекательная программа ко Дню студента «Татьянин день» начнется на катке стадиона «Орион» с 15:00.

В честь праздника всем студентам и всем Татьянам вход на каток будет бесплатным.

День российского студенчества — памятная дата, связанная с учреждением Московского университета в 1755 году. Праздник отмечается 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день.