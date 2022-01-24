РИАМО - 24 янв. За минувшую неделю подмосковные парки культуры и отдыха посетили свыше 714 тыс. человек. Среди округов с населением свыше 200 тыс. человек самыми популярными стали парк им. Калинина в Королеве, парк им. Толстого в Химках, парк Л. Лазутиной в Одинцовском округе и городской парк в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В муниципалитетах с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек наибольшей популярностью пользовались парк «Сестрорецкий» в Клину, парк «Елочки» в Домодедове, городской парк в Истре, парк им. Островского в Ступине и Расторгуевский парк в Ленинском округе.

В тех городских округах Подмосковья, где население не превышает 100 тыс. человек, самыми посещаемыми оказались парк Победы в Талдомском округе и городские парки в Павловском Посаде, Краснознаменске, Лобне и Лосино-Петровском.

Всего в Московской области открыто 183 парка культуры и отдыха. В них для жителей и гостей региона было организовано множество различных видов зимних активностей. Например, этой зимой было открыто 46 катков, в том числе 14 – с искусственным льдом. Самым посещаемым катком стала площадка в сквере Юбилейный в Химках.

Также большой популярностью пользуются лыжные трассы в парках и лесах – их в Подмосковье было проложено 90. Самые протяженные и интересные были открыты в парках Малевича, Л. Лазутиной и Мещерский в Одинцовском округе, в Пестовском парке Балашихи, на Габовской лыжне в Дмитровском округе, в Томилинском лесопарке Люберец и в Городском лесу в Домодедове.

Кроме того, в парках и лесах региона организовано 60 горок для катания на тюбингах, ватрушках и ледянках. Так, покататься можно в Центральном парке Богородского округа, в парке Раздолье Одинцовского округа и в городском парке Шаховской.

В 2021 году было установлено 6 каруселей. Их посещаемость тоже выросла. Наибольшей популярностью пользовались карусели в Чехове и Коломне, их с 17 по 23 января посетило свыше 1,7 тыс. человек. Всего же на каруселях подмосковных парков покаталось 8,5 тыс. жителей и гостей региона.