РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. В 16-м микрорайоне городского округа Мытищи ведется строительство детского сада на 290 мест, в понедельник представители администрации посетили строительный объект и проверили ход работ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Ежедневно администрация округа производит мониторинг сроков строительства. Сейчас строительство ведется согласно графику производству работ, отставаний нет. На сегодняшний день выполнены работы по устройству всех инженерных сетей, выполнены монолитные работы, закрыт тепловой контур, приступили к устройству кровли», - сказал начальник управления капитального строительства администрации Мытищ Павел Рязанцев.

Дошкольное учреждение представляет собой трехэтажное здание. Помимо основных групп в детском саду будут функционировать музыкальный зал, бассейн, медицинский пункт и пищеблок.

«В пищеблоке предусмотрено инновационное новое оборудование, которое ранее не применялось в детских садах. Сейчас проектные организации внедряют все больше и больше оборудование, которое облегчает жизнь тем, кто будет работать здесь. Фасад здания комбинирован с архитектурным обликом близлежащих домов», - отметил руководитель проекта порядной организации по строительству детского сада Владислав Бутин.

Представители застройщика обещают сдать объект вовремя. Завершить строительство детского сада планируют в третьем квартале 2022 года.