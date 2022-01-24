РИАМО - 24 янв. Московских работодателей выборочно проверят на выполнение указа мэра города об обязательном переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников, сообщает ТАСС.

По указу мэра Москвы с 25 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года предприятия мегаполиса должны перевести на дистанционную работу не менее 30% от общего числа сотрудников, а также работников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это касается сотрудников, которые не сделали прививку и не переболели коронавирусом.

Исключение может быть сделано только для сотрудников, присутствие которых на рабочем месте очень важно для функционирования компании.

По словам начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова, при обнаружении фактов несоблюдения введенных в мегаполисе требований нарушителей привлекут к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Он уточнил, что штраф для юрлиц составит до 1 млн рублей, также компанию могут временно закрыть по решению суда.

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