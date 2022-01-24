РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. На самых проблемных точках остановочных пунктов пассажирского транспорта в городском округе Мытищи ежедневно проводится контроль и мониторинг со стороны служб управления транспорта и дорожного хозяйства окружной администрации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ходе контрольной поездки по заявлениям местных жителей был проведен мониторинг состояния дел на конечных остановках автобуса №314 в ЖК «Императорские Мытищи» и в микрорайоне Челюскинский.

«В ходе выездной проверки маршрутов №1, 9, 27 в микрорайоне Челюскинский нарушения расписания и интервальности движения не выявлены. Очереди на остановочных пунктах отсутствуют. В ЖК «Императорские Мытищи» мы неоднократно принимали меры для улучшения общей транспортной ситуации. В целях оперативного реагирования и предотвращения возникновения очередей перевозчиком ООО «Домтрансавто» увеличены параметры перевозок и вместимость подвижного состава.

«Горячая точка» ликвидирована», - сказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Мытищ Артем Кондрашов.