РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить в детской поликлинике Подольска, если у юных пациентов выявят признаки инфекционного заболевания, сообщила заместитель главврача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ МО «ПОКБ» Ольга Бульбас.

С понедельника в регионе начался перевод поликлинических учреждений в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи. В частности, на такой режим перешли взрослые и детские поликлиники Подольской областной клинической больницы в связи с очень быстрым распространением штамма омикрон.

«В детской поликлинике организованы изолированные кабинеты дежурных врачей-педиатров для детей с признаками инфекционного заболевания, на приеме организовано проведение экспресс-тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции», - сказала Бульбас.

Пациентам с температурой ниже 38 градусов рекомендуется обращаться к дежурном врачу-педиатру в поликлинику или амбулаторию. Дни здорового ребенка для детей первого года жизни сохранятся. Вопрос о консультативном приеме детей узкими специалистами будет решаться педиатром.

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