РИАМО - 24 янв. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда разъяснил, какие именно меры контроля усилили в церквях Москвы для противодействия распространению коронавирусу. Он подчеркнул, что массовые мероприятия в храмах не могли быть переведены в онлайн-режим, так как в храмах в принципе не проводятся массовые мероприятия.

Ранее первый викарий патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, митрополит Воскресенский Дионисий направил циркулярное письмо главам столичной епархии. В письме митрополит поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в приходах, подворьях и монастырях Москвы.

Комментируя послание митрополита, Легойда отметил, что ряд СМИ использовал неверные формулировки при освещении этой ситуации. В частности, Легойда обратил внимание на некорректность заголовков следующего содержания: «Церковь переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы».

Легойда подчеркнул, что такая подача инфоповода искажает действительность. Перейти на онлайн-режим действительно рекомендовали некоторым воскресным школам, также была рекомендация воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов. Однако, по словам Легойды, термин «массовое мероприятие» нельзя употреблять касательно религиозной деятельности церкви.

«В соответствии с нормами, регулирующими проведение массовых мероприятий в г. Москве, «массовое мероприятие - это требующее согласования с органами исполнительной власти г. Москвы разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие», - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из этого определения следует очевидный вывод, что Церковь вообще не проводит массовых мероприятий в храмах в рамках своей деятельности как религиозная организация.

«Богослужебная деятельность, которая является содержанием церковного служения, не является «массовым мероприятием» и не может быть переведена «в онлайн», об этом многократно говорилось с начала коронавирусных ограничений. Точно так же, как, например, невозможно перевести «в онлайн» обед, завтрак или ужин», - разъяснил Легойда.

Он уточнил, что церковно-приходская деятельность, которая по своему содержанию является культурно-просветительской (кружки, секции, уроки, лекции и прочее), подчиняется тем же законам и ограничениям, что и деятельность других негосударственных организаций.

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