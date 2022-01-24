РИАМО - 24 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили 5980 случаев коронавируса. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Раменском (440), Одинцове (376), Подольске (344), Королеве (329), Люберцах (318), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

282 новых случая заболевания за сутки подтвердили в Богородском округе, 252 – в Балашихе, 249 – в Солнечногорске, 197 – в округе Пушкинский, 188 – в Коломне – 186 – в Ступине, 166 – в Орехово-Зуевском округе, 160 – в Ивантеевке, 156 – в Красногорске, по 150 – в Дмитровском округе и Серпухове.

Еще по 148 случаев Covid-19 выявили в Наро-Фоминском округе и Мытищах, 127 – в Чехове, 114 – в Жуковском, 112 – в Павловском Посаде, 109 – в Электростали, 99 – в Домодедове, по 88 – в Воскресенске и Ленинском округе, 81 – в Сергиево-Посадском округе, 67 – в Шатуре, 66 – в Долгопрудном, 59 – в Лыткарине, 51 – в Клину, - 50 – в Бронницах.

По 49 новых случаев коронавируса зафиксировали в Лобне и Щелкове, 48 – в Серебряных Прудах, 44 – в Электрогорске, 41 – в Дзержинском, 37 – в Луховицах, по 33 – в Волоколамском, Рузском округах и Краснознаменске, 30 – в Котельниках, по 28 – в Озерах и Егорьевске, 27 – в Лотошине, 21 – в Дубне.

Также 19 случаев заражения зарегистрировали в Талдомском округе, 17 – в Можайском округе, 16 – в Химках, по 14 – в Протвине и Пущине, 12 – в Реутове, 11 – в Истре, по 6 – в Кашире и Фрязине, по 4 – в Черноголовке и Власихе, 3 – в Красноармейске, 2 – в Лосино-Петровском, 1 – в Зарайске.

Ни одного случая коронавирусной инфекции не выявили в Звездном городке, Молодежном, Рошале и Шаховской.

Всего в регионе было зафиксировано 699 014 случаев заболевания, умерли 13 078 Covid-пациентов, выздоровели и выписались 616 966 человек.

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