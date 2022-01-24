РИАМО - 24 янв. Бродячих животных не должно быть на улицах, тем более тех, кто уже проявлял агрессию к человеку, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«После трагедии в Забайкалье, где от стаи собак погибла семилетняя девочка, не утихают споры об ответственных, о самих животных, о нерадивых хозяевах... Проблема нападения собак на людей куда шире, чем вопрос контроля за бродячими животными», - написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в 2021 году в Московской области произошло порядка 30 случаев нападения собак на детей, при этом 2 – с летальным исходом. В большинстве случаев агрессию проявили не бродячие, а домашние собаки.

По ее словам, в стране следует расширять сеть приютов, привлекать НКО, повышать ответственность хозяев собак за их поведение.

«Важно, чтобы и домашние животные были под строгим контролем, чтобы строго выполнялись правила их содержания, повышались штрафы за выгул без поводка и намордника. Собака - прежде всего, животное, хищник, со своими инстинктами, характером, повадками, и владелец должен нести всестороннюю ответственность за все, что с ней происходит», - заключила детский омбудсмен.