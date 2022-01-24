РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят водителей такси на обеспечение безопасности при пассажирских перевозках по 6 февраля, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с понедельника по 6 февраля на территории обслуживания проводится профилактическое мероприятие «Такси», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте.

Госавтоинспекторы округа усилят контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок легковым такси.