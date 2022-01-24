РИАМО - 24 янв. Первое заседание Мосгордумы после зимнего перерыва состоится 26 января, депутаты готовы обсудить все вопросы повестки, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Только что на комиссии по организации работы Думы проверили готовность по всем вопросам повестки», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

В частности, на заседании обсудят план работы на первый квартал 2022 года, назначение мировых судей, проект закона о контроле недвижимости в городе.

Еще на повестку вынесут проект закона о праздниках и памятных датах, днях воинской славы, проект постановления об образовании.

Алексей Шапошников рассказал о планах Мосгордумы на 2022 год>>