РИАМО - 24 янв. В честь Дня студента 25 января в городских округах Подмосковья проведут праздничные программы, бесплатные катания на катках, дискотеки и другие развлекательные и тематические мероприятия, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В Серпухове состоится ежегодный бал для студентов в Дворце торжеств «Центральный». Также организуют бесплатное катание на коньках для студентов на ледовой арене в п. Пограничный и на катке в парке «Питомник».

На площадке Парка 30-летия Победы в Орехово-Зуеве гостей ждет праздничная программа с огненным шоу и дискотекой на льду. На главной площади в Электростали пройдут снежные забавы, масштабный флешмоб и иные активности.

В Чехове для студентов подготовили развлекательные и тематические программы в ДК «Заря», «Луч» и «Мечта». А на центральном катке в Домодедове состоятся дискотека на льду и радиоэфир.

Кроме того, развлекательные программы с дискотекой, вечер отдыха в рамках проекта «Пушкинская карта», танцевальный вечер, викторины пройдут в День студентов в Дмитрове.

В центральном парке в Долгопрудном состоятся праздничные мероприятия на катке. Еще студентов приглашают на бесплатное катание на каток в городском парке культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске.