РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Женские консультации поликлиник Подольской областной клинической больницы продолжат работу по ведению беременности, сообщила заместитель главврача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ МО «ПОКБ» Ольга Бульбас.

С понедельника в регионе начался перевод поликлинических учреждений в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи. В частности, на такой режим перешли взрослые и детские поликлиники Подольской областной клинической больницы в связи с очень быстрым распространением штамма омикрон.

«Женские консультации продолжат работу по ведению беременности, также будет осуществлятся прием женщин с кровотечением и болями в животе. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции также продолжается. Мы настоятельно рекомендуем пройти вакцинацию, а у кого прошло более 6 месяцев с момента вакцинации – ревакцинацию», - сказала Бульбас.

С понедельника в каждом поликлиническом отделении ввели телефон горячей линии для обращения пациентов.

«Данные меры временные и вынужденные. Надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся к штатному режиму работы», - заключила она.