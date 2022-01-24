РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. С понедельника в стоматологической поликлинике подмосковного Подольска принимают только пациентов с острой болью, сообщила заместитель главврача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ МО «ПОКБ» Ольга Бульбас.

В регионе начался перевод поликлинических учреждений в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи. В частности, на такой режим перешли взрослые и детские поликлиники Подольской областной клинической больницы в связи с быстрым распространением штамма омикрон.

«Вопросы направления к врачам-специалистам будут регулироваться дежурным врачом. Прием граждан в стоматологической поликлинике будет осуществляться по острой боли. Временная приостановка оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках - вынужденная мера. Просим с пониманием отнестись к данной ситуации», - сказала Бульбас.

Она отметила, что листы нетрудоспособности будут выдаваться в электронном виде, а закрытие возможно удалено - без визита к врачу. Если пациенту не требуется повторный осмотр врача, то листок нетрудоспособности будет закрываться без визита по результатам аудиоконтроля, а если состояние потребует повторного осмотра, то в этом случае его уже пригласят на прием.

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