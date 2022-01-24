РИАМО - 24 янв. Участок Юго-Восточной хорды, расположенный от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта в столице, построили наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Юго-Восточная хорда разделена на 10 участков, 9 из них сегодня находятся в строительстве. Первый участок хорды – от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта в настоящий момент готов на 50%», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на этом участке трассы запланировано построить и реконструировать 11 км дорог, среди них 14 эстакад и 2 путепровода над ж/д путями второго МЦД.

Он добавил, что работы на этом участке ЮВХ планируется закончить в 2023 году. Также в следующем году завершится строительство участка хорды от Рязанского проспекта до ТТК.

«Эти участки обеспечат прямую транспортную связь между шоссе Энтузиастов, Северо-Восточной хордой, Рязанским проспектом, ТТК и Волгоградским проспектом, а также улучшат обслуживание перспективной застройки на территории бывшей промышленной зоны за счет создания эффективной и современной транспортной сети», - уточнил вице-мэр.

В понедельник мэр города Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

«Мы продолжаем строить Юго-Восточную хорду. Скоростная магистраль от Бутово до шоссе Энтузиастов - участок, на котором мы сейчас находимся, относительно небольшой по протяженности, но, пожалуй, самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в истории города Москвы. Ничего подобного в истории Москвы не строилось», - отметил мэр.

Он добавил, что в 2023 году ЮВХ в составе Северо-Восточной хорды и осмотренный в понедельник участок трассы будут запущены. В городе будет новая транспортная ситуация.

ЮВХ протянется от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Трасса поможет улучшить транспортное обслуживание горожан из 22 столичных районов, где проживают около 2,5 млн человек.

Строительство Юго‑Восточной хорды в Москве завершено на 40%>>