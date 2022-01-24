РИАМО - 24 янв. За прошедшую неделю в Московской области поставили на кадастровый учет 11 жилых домов и 19 таунхаусов. Присвоение кадастровых номеров объектам позволило 2691 семье оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и осуществить ряд иных юридических процедур, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Дома, получившие кадастровые номера, расположены в 7 муниципалитетах Подмосковья. Больше всего объектов поставили на учет в городском округе Истра – 16. Это таунхаусы в ЖК «Парк Фонтэ» в деревне Красный поселок.

На втором месте - городской округ Красногорск, где на учет поставили 2 дома на 804 квартиры в ЖК «Большое Путилково» на улице Просторной в деревне Путилково, 2 дома на 164 квартиры в ЖК «Лесная Отрада» в деревне Аристово и дом №23, корпус 2, в ЖК «Спасский мост» на Красногорском бульваре.

На третьем месте расположился Ленинский округ, где кадастровые номера получили 2 дома на 654 квартиры в ЖК «Государев Дом» на Сухановской улице в рабочем поселке Лопатино, дом на 352 квартиры в ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово и таунхаус в ЖК «Сапроново».

Также осуществлен кадастровый учет объектов в следующих городских округах: 2 таунхауса на Шоссейной улице в округе Пушкинский, дом №3А в деревне Курово в Дмитровском округе, дом №7 в микрорайоне Лесной в округе Егорьевск и дом №2 на Весенней улице в округе Люберцы.

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