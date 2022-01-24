РИАМО - 24 янв. Блогер Эдвард Бил снова признал вину в деле о крупной дорожной аварии в центре Москвы весной прошлого года, в ней серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, сообщает «Вечерняя Москва».

Бил напомнил, что он оказывает полную поддержку пострадавшей. Помимо этого, он заявил о готовность получить реальный срок взамен ограничения свободы.

Но, по его собственному признанию, в этом случае придется продавать квартиры.

«Я до сих пор не могу работать, я стараюсь выплачивать, не работая. А если меня вообще уберут.... Каким образом? Откуда? У меня самого еще дети. Я даже не хочу говорить, что придется делать... Квартиры продавать свои», — сказал Бил.

Авария произошла 1 апреля 2021 года. Видеоблогер на синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 автомобилями. В результате ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации. Мария Артемова после аварии впала в кому и перенесла несколько операций. Блогер выплатил ей 11 млн рублей компенсации.

Потерпевшая в аварии с блогером Эдвардом Билом считала отмененный приговор обоснованным>>