РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 янв. Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков совместно с заместителем главы Котельников Ириной Копыльченко посетили строящуюся общеобразовательную школу на 1200 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объект строят в микрорайоне Южный. Школа имеет компьютерный класс, собственный пищеблок, читальный зал и библиотеку, просторные и светлые коридоры, а также лифты и пандусы.

На территории школы обустроены зоны отдыха для детей. Все работы практически завершены.

Следующий этап – оснащение школы мебелью и техникой.