РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили 49 случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете с начала пандемии зафиксировали 11 096 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В Московской области за прошедшие сутки подтвердили 5980 случаев заболевания.

За все время пандемии в Подмосковье зафиксировано 699 014 случаев коронавируса, скончались 13 078 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 616 966 пациентов.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30 и тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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