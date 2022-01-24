РИАМО - 24 янв. В Москве началась процедура формирования нового состава Общественной палаты города IV созыва, она будет работать ближайшие 3 года, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мосгордума принимает непосредственное участие в процедуре формирования Общественной палаты Москвы, состоящей из 45 человек. Депутаты утверждают 15 членов по представлению зарегистрированных на территории Москвы некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений», - сказал Шапошников.

Он добавил, что еще 15 кандидатов утверждает столичный градоначальник по представлению зарегистрированных в мегаполисе структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

По его словам, утвержденные мэром и городским парламентом 30 членов палаты в свою очередь определяют оставшихся 15 кандидатур.

Председатель Мосгордумы уточнил, что в состав ОП столицы входят лучшие представители мегаполиса. Там работают инициативные, принципиальные, яркие, ответственные люди.

«Уверен, новый созыв продолжит все лучшие традиции своих предшественников. Это авторитетный институт гражданского общества, который обеспечивает эффективное взаимодействие москвичей с властью и открытая площадка для конструктивного диалога, разных мнений и позиций», - заключил Шапошников.

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