РИАМО - 24 янв. В Москве завершилось обновление системы наружного освещения Патриаршего моста, соединяющего Храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную. На мосту установили 68 новых светодиодных светильников, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В рамках работ по обновлению системы освещения на мосту заменили все 34 осветительных опоры. При этом исторический облик фонарей был сохранен.

Необходимость замены конструкций возникла из-за коррозии и физического износа некоторых элементов, которые снижали надежность всей системы освещения.

Вместо энергоемких разрядных ламп установили 68 современных светодиодных светильников. Они в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых ламп и отличаются теплым белым светом.