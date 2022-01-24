РИАМО - 24 янв. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу в мире, и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что падение всегда сменяет рост, однако в этот раз на настроения биржевых игроков повлиял общий пессимизм на мировых рынках. Он связан с геополитической напряженностью.

Также, по его словам, нынешняя ситуация на международных рынках не сильно отражается на гражданах РФ.

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