РИАМО - 24 янв. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он подчеркнул, что падение всегда сменяет рост, однако в этот раз на настроения биржевых игроков повлиял общий пессимизм на мировых рынках. Он связан с геополитической напряженностью.
Также, по его словам, нынешняя ситуация на международных рынках не сильно отражается на гражданах РФ.
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