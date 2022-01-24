РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Сотрудники ГИБДД проверят использование ремней безопасности водителями Подольска по 30 января, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, с понедельника по 30 января на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску проводится профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

Основными задачами проводимого мероприятия являются профилактика, пресечение и выявление нарушения правил использования ремней безопасности.