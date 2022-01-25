РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Во вторник в коворкинг-центре «Старт» Мытищ пройдет мастер-класс «Цели 2022», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга.

Участникам мастер-класса обещают 2 часа практической работы со своим мышлением, возможность четко и осознанно определить цели, которые приведут к успеху.

На мероприятии запланировано сделать выгрузку 2021 года, сбалансировать четкий фокус, проработать страхи и ограничивающие убеждения, поставить конкретные цели на 2022 год и найти ресурсы для их достижения, наполниться идеями и вдохновением.

Мастер-класс подходит для участников, которые уже много раз ставили цели и не достигали их или шли к целям уверенно, но не хватило ресурса, а также людям, которые знают, что в жизни нужно что-то менять, но ничего для этого не делают.

Участие в мероприятии по предварительной регистрации по ссылке: https://linktr.ee/coworking_mytyshi_start.

Ведущий мастер-класса - Иван Соловьев. Стоимость участия - 500 руб. Адрес: Мытищи, Новомытищинский пр-т, 30/1, коворкинг-центр «Старт».