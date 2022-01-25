РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Московский Губернский театр во вторник представит спектакль «Высокий. Рождение легенды» на сцене «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте министерства культуры Московской области.

Спектакль покажут во вторник в 19:00 в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Поэт, писатель, сценарист, актер театра и кино, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Премьера музыкального спектакля состоялась в год 79-летия артиста. Постановка основана на воспоминаниях современников, письмах и дневниках. Зрители узнают малоизвестные факты из жизни Высоцкого, услышат его исповедальные песни и стихи.

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.