РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Жителей Балашихи во вторник приглашают отметить День студента на катке в парке «Пехорка», вход для студентов на мероприятие будет бесплатным, сообщается в Instagram-аккаунте Объединенной дирекции парков Балашихи.

«Приглашаем всех-всех завтра на праздничную дискотеку «Зажигай» с DJ на катке. Для студентов вход на каток во время мероприятия будет бесплатным! Не забудьте захватить для этого свой студенческий билет. Но это еще не все - во время дискотеки мы проведем конкурс селфи», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие и получить свой приз, нужно прийти на праздник, сделать селфи, опубликовать его в своем Instagram-аккаунте, отметить аккаунт @parkibalashihi и хештег #студентывПехорке.

Победителем конкурса станет тот, чье селфи наберет больше всех лайков к концу дискотеки.