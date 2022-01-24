РИАМО - 24 янв. Новый участок Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) позволил разгрузить станцию «Калужская» на 12%, а станцию «Новые Черемушки» - на 9%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

После открытия нового участка БКЛ, со станции «Калужская» стало возможно пересесть на станцию «Воронцовская» Большого кольца метро.

Нововведение улучшило транспортную доступность для жителей районов Новые Черемушки, Обручевский и Коньково. В будние дни станцией «Воронцовская» ежедневно пользуются около 24 тыс. человек.

«Новый участок БКЛ открылся полтора месяца назад, но уже сейчас мы наблюдаем эффекты от перераспределения пассажиропотоков по линиям. БКЛ позволяет с большим комфортом и с меньшими затратами времени совершать ежедневные поездки. Например, станцией «Воронцовская» сейчас пользуются около 24 тыс. пассажиров в рабочий день», - отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что с вводом нового участка БКЛ свободнее стало не только на станциях, но и в вагонах метро на Калужско-Рижской линии.