РИАМО - 24 янв. Детские поликлиники подмосковного Реутова получили первую партию новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») – это аналог «Спутника V», благодаря сниженной в пять раз концентрации им можно прививать детей старше 12 лет.

Пункты вакцинации для несовершеннолетних расположены в детских поликлиниках в Садовом проезде, 7, и на Юбилейном проспекте, 17. Для получения прививки требуются предварительные запись по телефону «122» или на портале госуслуг и консультация с педиатром.

Здоровье подрастающего поколения является приоритетным направлением здравоохранения. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией особенно важно следить за состоянием организма ребенка. Детей до 15 лет вакцинируют только по согласию родителей или опекунов, подростки старше этого возраста могут привиться по собственному желанию.

С начала 2022 года в Реутове зафиксированы 906 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, а количество прошедших вакцинацию превысило 64 тысячи человек, или 60% от жителей города.