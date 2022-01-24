РИАМО - 24 янв. 25 января студенты и Татьяны могут бесплатно посетить катки в парках Москвы в честь Татьяниного дня и Дня студента, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосгорпарка».

Студенты очной формы обучения 25 января смогут бесплатно покататься на коньках в Парке Горького, саду «Эрмитаж», саду им. Баумана, Таганском и Измайловском парках, а также других зонах отдыха. Во многих парках можно будет взять коньки напрокат бесплатно. В этот день также бесплатный вход предусмотрен для посетительниц с именем Татьяна.

Бесплатные билеты необходимо оформлять заранее на сайте нужного парка, а при входе в парк студентам надо будет предъявить студенческий билет, а Татьянам — документ, удостоверяющий личность.

К празднику 25 января подготовлены различные тематические онлайн-программы. 25 января в 14:30 в парке «Сокольники» пройдет лекция «Правильное дыхание, на которой преподаватель реабилитационного фитнеса Елена Паневина расскажет и покажет студентам упражнения для поддержания здоровой спины.

По 25 января в Instagram-аккаунте парков «Дубки» и Гончаровский проходит тематический розыгрыш среди Татьян и студентов. 25 января выберут трех победителей, которые получат сертификат на две персоны на бесплатный прокат коньков и горячие напитки в кафе рядом с парком «Дубки».

Прямой эфир на тему «Психология в студенческие годы» пройдет в Таганском парке в 18:00. Психолог Людмила Клейменова расскажет, как справляться с трудностями, налаживать взаимоотношения с коллективом и педагогами, а также как выбрать дальнейший жизненный путь.

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