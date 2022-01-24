РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за 2021 год. Для построения рейтинга учитывались публикации во «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассниках», Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, на форумах и в блогах, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Воробьев занял второе место в рейтинге. В соцмедиа в прошлом году обсуждали заявление губернатора о запуске программы реновации в регионе, благодаря чему жители смогут переехать из устаревшего жилья в новые квартиры. Кроме того, обсуждалась обязательная вакцинация для ряда категорий работников, о которой говорил Воробьев.

Воробьев также говорил об отсутствии планов продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Помимо этого, губернатор благодарил врачей, которые лечили людей во время нерабочих дней, жителей, которые вакцинировались от коронавируса и избегали лишних контактов.

В топ-10 рейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым), Радий Хабиров (Башкортостан), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Антон Алиханов (Калининградская область).