РИАМО - 24 янв. Суд отклонил апелляционные жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина. Парламентарий был не согласен с назначенной ему мерой пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нелегальной охоте на лося, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Депутат подал жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы от 13 декабря 2021 года. По принятым тогда решениям парламентарию запрещено покидать место проживания с вечера до утра и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Рашкина обвиняют в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору в конце октября 2021 года на территории Саратовской области. В багажнике его авто была найдена разделанная туша лося. Позже Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Сам парламентарий отказывается признавать вину.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требований Рашкина и оставил постановление районного суда без изменения, а жалобы — без удовлетворения.