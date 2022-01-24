РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец порекомендовали водителям использовать устройства аудио- и видеозаписи в автомобилях, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Записывающие устройства могут доказать правоту водителя в ДТП, узнать виновника аварии и разыскать водителя, скрывшегося с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД при общении с участниками дорожного движения могут использовать видео и звукозаписывающие устройства. Это поможет дать объективную оценку ситуации при возникновении споров и избежать преступлений коррупционной направленности.

Дача взятки должностному лицу предусматривает уголовную ответственность по статье 291 УК РФ и входит в категорию тяжких преступлений. Максимальное наказание за дачу взятки – лишение свободы на срок до 2 лет, в значительном размере – до 5 лет, в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору – от 7 до 12 лет, в особо крупном размере – от 8 до 15 лет.

Взяткой считается любой предмет, который передали должностному лицу, в обмен на совершение последним определенных действий, либо бездействие. Правонарушением считается даже попытка дачи взятки должностному лицу.