РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. В центре единоборств спортивного комплекса «Строитель» прошли соревнования на Кубок главы городского округа Мытищи по дзюдо среди мальчиков и девочек 2008-2011 годов рождения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Москвы, Московской, Тульской, Курской, Владимирской областей.

«Это наши первые соревнования на Кубок главы по дзюдо. Они станут традиционными и будут проходить ежегодно. Уже первый турнир дает представление о его востребованности и популярности. В дальнейшем планируем проводить такие соревнования по всем, культивируемым в нашем округе видам спорта», - сказал заместитель главы Мытищ Владимир Агеев.

Мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» представляли 20 воспитанников, которые заняли 2-е итоговое место в общем зачете, уступив только мощному составу сборной Тульской области.

Победителями турнира в своих возрастных и весовых категориях стали мытищинцы Кирилл Лисаев и Параскева Генералова. Серебро соревнований завоевали Федор Красавцев, Генрик Антонян, Вероника Гуз, Арсен Пашаев, Виктория Натарова. Бронза в активе Саркиса Апресяна, Филиппа Ахтынского и Владимира Кошелева.

Тринадцатилетняя ученица лицея №34, воспитанница мытищинской школы дзюдо Виктория Натарова уже имеет за своими хрупкими плечами весомый послужной список. Но на этом турнире досадная ошибка в финальной схватке оставила победительницу первенства Московской области и серебряного призера первенства России на второй ступени пьедестала почета.

«Единоборствами я занимаюсь с 5 лет. Хотела заниматься боевыми искусствами, сначала пошла в карате, но в той секции таких маленьких, как я не брали. Мне посоветовали выбрать дзюдо, я перешла в этот вид борьбы, о чем не жалею. Считаю, что главное в спортивной жизни, - это целеустремленность и желание работать над собой», - отметила Натарова.

Соревнования являются рейтинговыми и входят в официальный календарь, победа в них дает право на участие в первенстве Центрального Федерального округа (ЦФО). Федерация дзюдо Московской области высоко оценила уровень проведения соревнований, отметив главу округа Виктора Азарова благодарственным письмом.